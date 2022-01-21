كوريا الشمالية تؤكد إتمام أهم المشروعات الخمسة في مجال الأسلحة الاستراتيجية

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أشادت كوريا الشمالية بنفسها لإكمالها "المهمة ذات الأولوية للأسلحة الاستراتيجية" في مجال الدفاع خلال شهر يناير.جاء ذلك بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق سبعة صواريخ منذ بداية هذا العام.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الخبر الذي يفيد بإتمام العلماء والمهندسين الأوفياء للحزب الحاكم قد أكملوا أهم المشروعات الخمسة في مجال الأسلحة الاستراتيجية، قد غرس ثقة كبيرة وقوة دافعة بين المواطنين الكوريين الشماليين من أجل المضي قدما نحو الأمام.ويبدو أن أهم المشروعات الخمسة ذات الأولوية في مجال الأسلحة الاستراتيجية هو مشروع بحث وتطوير الصواريخ الأسرع من الصوت.وقد سبق للوكالة أن ادعت عندما تم اختبار أول إطلاق للصاروخ "هواصونغ - 8"، أنه صاروخ أسرع من الصوت، وأن مشروع البحث التطوير في الصواريخ الأسرع من الصوت هو من المشروعات الرئيسية الخمسة ذات الأولوية في مجال الأسلحة الاستراتيجية.كما ادعت بعد إطلاق صاروخين باليستيين يومي الخامس والحادي عشر من يناير الماضي أنهما صاروخان أسرع من الصوت، وأكدت نجاح تطوير هذا النوع من الصواريخ.وقد دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الذي راقب عملية إطلاق الصاروخ في الحادي عشر من يناير الماضي، المسؤولين المعنيين بتطوير الصواريخ إلى مقر اللجنة المركزية للحزب حيث التقط معهم صورة تذكارية.