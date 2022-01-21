كوريا الجنوبية تصدر مدافع ذاتية الدفع لمصر بتريليونيْ وون

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من المقرر أن يتم تصدير المدافع ذاتية الدفع الكورية الجنوبية من طراز "كيه-9" إلى مصر.وصرحت إدارة برنامج اقتناء الدفاع بأن شركة "هان هوا" الكورية وقعت أمس الثلاثاء صفقة مع وزارة الدفاع المصرية لتصدير المدافع ذاتية الدفع بقيمة تريليونيْ وون، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار.وبهذا ستكون مصر الدولة التاسعة على مستوى العالم التي تشغل المدافع ذاتية الدفع من طراز "كيه-9".وقد بدأ الجيش الكوري الجنوبي في نشر هذا النوع من المدافع في الميدان في عام 2000، والتي يصل مداها إلى 40 كيلومترا، ومعدل إطلاقها الأقصى يبلغ 6 قذائف في الدقيقة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 67 كيلومترا في الساعة.وكانت كوريا الجنوبية قد أجرى سلسلة من المفاوضات مع الجانب المصري لتصدير هذا النوع من المدافع منذ أكثر من 10 سنوات.وكان من المتوقع أن يتم توقيع صفقة في هذا الشأن في أثناء زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لمصر في شهر يناير الماضي، إلا أنه لم يتحقق ذلك.