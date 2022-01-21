واشنطن تدرس زيارة بايدن لكوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع رئيسها الجديد

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نقلت صحيفة يوميوري اليابانية أمس الثلاثاء عن مصادر حكومية أمريكية متعددة قولها إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يدرس القيام بزيارة إلى كوريا الجنوبية في أواخر شهر مايو القادم لإجراء محادثات مع رئيسها الجديد بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي "مون جيه إين" في أوائل مايو.وقالت الصحيفة إن "بايدن" سيقوم بزيارة لليابان لحضور محادثات قمة بين قادة اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة في إطار ما يعرف بالحوار الأمني الرباعي، والتي ستعقد في أواخر مايو، وأن زيارة "بايدن" لكوريا ستأتي بالتزامن مع ذلك الاجتماع.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية ظلت تدرس إمكانية زيارة "بايدن" لكوريا الجنوبية بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس "مون جيه إين" يوم التاسع من مايو القادم.ومن المتوقع أن يتم في القمة بين الولايات المتحدة وكل من اليابان وكوريا الجنوبية، مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي وقضايا الصين وكوريا الشمالية.