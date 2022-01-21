عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا في عام 2021 يتجاوز 100 ألف

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تجاوز عدد السيارات الكهربائية التي تم تسجيلها خلال عام 2021 في كوريا الجنوبية 100 ألف سيارة، وذلك لأول مرة، بزيادة نسبتها 115% مقارنة بالعام الأسبق.بهذا انضمت كوريا الجنوبية لمصاف الدول التي تم فيها تسجيل أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في غضون العام الماضي، مع كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنرويج.وبلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية التراكمي في كوريا الجنوبية 231 ألفا و400 سيارة، 44% منها من إنتاج هيون ديه، وتلتها سيارات كيا بـ23.7%، وسيارات تسلا بـ14.2%وبلغ إجمالي عدد السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهيدروجينية والهجينة، مليونا و160 ألفا في نهاية العام الماضي، بعد أن كان حوالي 600 في نهاية عام 2019.وبلغ إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية من كل الأنواع 24 مليونا و910 سيارات حتى نهاية العام الماضي، بزيادة مقدارها 550 ألف سيارة مقارنة بالعام الأسبق.