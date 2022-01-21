إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 20 ألفا لأول مرة

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تجاوز لأول مرة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 20 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 20 ألفا و270 حالة، منها 20 ألفا و111 حالة محلية المصدر، و159 حالة أخرى لدى الوافدين من الخارج.وكان عدد الإصابات الجديدة قد تجاوز لأول مرة 10 آلاف يوم السادس والعشرين من شهر يناير الماضي.ويرجع السبب الرئيسي لزيادة عدد الإصابات الجديدة إلى الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" والذي أصبح نوعا سائدا في كوريا الجنوبية.وبالرغم من تفاقم انتشار فيروس كورونا، بدأ ينخفض معدل الوفيات بشكل تدريجي، حيث بلغ معدل الوفيات 0.77% حتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.كما شهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة انخفاضا بمقدار 107 أشخاص، ليصل إلى 278 شخصا.