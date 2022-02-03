الزعيم الكوري الشمالي وزوجته يحضران عرضا فنيا في يوم رأس السنة القمرية

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حضر عرضا فنيا مع زوجته "ري سول جو" في يوم رأس السنة القمرية الجديدة.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الأربعاء أن "كيم" و"ري" حضرا العرض في مسرح "مان سو ديه" للفنون في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء، بمناسبة العطلة.ويمثل هذا أول ظهور علني لزوجة "كيم" منذ يوم 9 سبتمبر من العام الماضي، عندما رافقت "كيم" في زيارته إلى قصر الشمس "كوم سو سان"، حيث يرقد جثمانا والده وجده.وقالت وكالة الأنباء المركزية إنه عندما ظهر "كيم" و"ري" في المسرح استقبلهما الجمهور بهتافات كبيرة، بينما حيا "كيم" الجمهور والفنانين بحرارة.ورافق "كيم" في تلك الزيارة أيضا عدد من كبار المسؤولين، من بينهم "تشيه ريونغ هيه" رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، و"جو يونغ وان"، سكرتير الشؤون التنظيمية للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ورئيس الوزراء "كيم توك هون".