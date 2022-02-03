مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مغلقا بشأن كوريا الشمالية

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قالت وسائل الإعلام العالمية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة غدا الجمعة، لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن مصدر دبلوماسي قوله أمس الأربعاء إن مجلس الأمن سيعقد الجلسة المغلقة غدا الجمعة في الساعة الثالثة بعد الظهر.وقد طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، ولكن يبدو أن روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر فبراير، حددت موعد الاجتماع في يوم الجمعة.ويأتي الاجتماع بعد أن صرحت كوريا الشمالية يوم الاثنين بأنها اختبرت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "هواصونغ 12" في اليوم السابق، من مقاطعة شمال "جا كانغ" باتجاه البحر الشرقي.يُذكر أن كوريا الشمالية أطلقت سابقا صاروخ "هوا صونغ 12" في سبتمبر 2017.كما يعد الإطلاق الأخير هو أبعد الصواريخ من حيث المدى منذ إطلاقها للصاروخ "هواصونغ 15" الباليستي العابر للقارات في نوفمبر من عام 2017.