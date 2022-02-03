كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء السياسات العدائية

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كررت كوريا الشمالية دعواتها للولايات المتحدة إلى التخلي عن سياساتها العدائية ضد بيونغ يانغ، قبل الحديث عن الحوار والدبلوماسية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الأربعاء على موقعها على الإنترنت إنها تنصح الولايات المتحدة بوقف تهديداتها العسكرية لكوريا الشمالية والتراجع عن سياساتها العدائية، بدلا من الإعلان عن "الحلول الدبلوماسية" و"الحوار".وألقت الوزارة باللوم على السياسات الأمريكية العدائية في استمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية.كما أدانت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية الأمريكية المشتركة مع كوريا الجنوبية، ووصفت تلك الخطوة بأنها "تهديد خطير" لأمن كوريا الشمالية، ودعت الولايات المتحدة إلى إسقاط العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، واتخاذ الخطوات العملية لحل المخاوف المعقولة والعادلة لكوريا الشمالية.