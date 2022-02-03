بدء العمل بنظام الاختبارات الجديد الذي يجعل الأولوية للفئات المعرضة لخطر العدوى

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اعتبارا من اليوم الخميس، بدأت الحكومة الكورية العمل بنظام الاختبارات الجديد، الذي يجعل الأولوية في إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" للفئات المعرضة لخطر العدوى المرتفع.وقالت السلطات الصحية الكورية إن اختبار "بي سي آر" سيتم تقديمه للمجموعات المعرضة للخطر، بينما سيتم إجراء اختبار المستضد السريع للمجموعات الأخرى، في مواقع الاختبار والمستشفيات الحكومية المخصصة والعيادات الطبية الخاصة. وإذا ظهرت نتيجة اختبار المستضد السريع إيجابية فسيمكن إجراء اختبار "بي سي آر".وتشمل الفئات المعرضة لخطر العدوى المرتفع الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة، والمخالطين للحالات المصابة بالفيروس.واعتبارا من اليوم الخميس أيضا، ستجري حوالي 730 من المستشفيات والعيادة المخصصة من قبل الدولة اختبارات الكشف عن الفيروس وتقدم العلاج للمرضى.وقالت السلطات الصحية إنها تخطط لزيادة عدد تلك العيادات إلى حوالي ألف عيادة، للاستجابة بسرعة لانتشار الفيروس.