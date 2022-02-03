الحكومة الكورية تعلن عن تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي غدا الجمعة

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من المنتظر أن تعلن الحكومة الكورية غدا الجمعة عن تعديلات في قواعد التباعد الاجتماعي الحالية، وسط الانتشار السريع للسلالة المتحورة "أوميكرون".وصرح المسؤول بوزارة الصحة "سون يونغ ريه" أمس الأربعاء بأن الحكومة بدأت في جمع آراء المواطنين، وأضاف أنها تخطط للإعلان عن التعديلات يوم الجمعة على أبعد تقدير.وتسري القواعد الحالية للتباعد الاجتماعي حتى يوم الأحد، وبموجبها يتم تقييد التجمعات الخاصة بستة أشخاص، وساعات العمل حتى الساعة 9 مساء.كما قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" أمس الأربعاء إن الحكومة ستصدر القواعد الجديدة للتباعد الاجتماعي، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأسبوع القادم، بعد اجتماع الجمعة.يُذكر أنه عندما أعلنت الحكومة الكورية عن القواعد الحالية في الشهر الماضي، قالت إنها ستقوم بتعديلها في مناسبتين أو ثلاث مناسبات.