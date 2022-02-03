وزير المالية يتوقع أن تتجه أسعار المنازل نحو الانخفاض

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" اليوم الخميس إن سوق العقارات مستقرة حاليا، وتوقع أن تواصل أسعار المنازل اتجاه الهبوط في ضوء زيادة العرض ورفع أسعار الفائدة.جاء ذلك في اجتماع لوزراء الاقتصاد لبحث أوضاع سوق العقارات.وأكد الوزير "هونغ" أن الحكومة ستحافظ على سياساتها العقارية في ظل تقديرها بأن أسعار المساكن ارتفعت بدرجة مفرطة، وبالتالي فإنها تحتاج إلى تصحيح إلى حد ما.وأشار هونغ إلى أنه في الأسبوع الرابع من يناير توقف ارتفاع أسعار الشقق في منطقة العاصمة لأول مرة منذ عامين وخمسة أشهر.وأضاف أن أسعار مبيعات الشقق في سيول انخفضت بنسبة 0.01% في الفترة المذكورة، مسجلة أول انخفاض منذ 20 شهرا، وقال إن 54 من أصل 176 بلدية محلية على مستوى البلاد سجلت انخفاضا في أسعار المنازل.وأرجع الوزير "هونغ" استقرار الأسعار جزئيا إلى سياسات الحكومية المعلنة في يوم 4 فبراير من العام الماضي، والتي تضمنت خطة لتوفير ما يصل إلى 836 ألف منزل على مستوى البلاد.