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الدولية

البنتاغون تقول إن قرار التدريبات المشتركة سيتم اتخاذه بالتشاور مع كوريا

Write: 2022-02-03 10:56:01

البنتاغون تقول إن قرار التدريبات المشتركة سيتم اتخاذه بالتشاور مع كوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القرار بشأن إجراء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية سيتم اتخاذه بعد التشاور الوثيق مع سيول.
وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا التصريح أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئل عن تكرر تأجيل وإلغاء التدريبات المشتركة بين البلدين الحليفين.
وقال "كيربي" إن الولايات المتحدة تنظر بجدية إلى استعداداتها في شبه الجزيرة الكورية، وتتخذ القرارات بالتشاور مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على الاستعداد العسكري، بما في ذلك التدريبات المشتركة.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الولايات المتحدة تقيم باستمرار تدريباتها وتقوم بتكييفها وفقا لما تقتضيه الظروف.
وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير إعلامية تفيد بأن سيول وواشنطن تجريان مشاورات لتأجيل التدريبات المشتركة التي كان من المقرر إجراؤها في مارس، إلى شهر أبريل، مراعاة للانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها في كوريا الجنوبية ووضع فيروس كورونا.

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