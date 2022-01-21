مباحثات هاتفية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشأن قضايا كوريا الشمالية

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ناقش نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان في مباحثات هاتفية أمس، القضايا الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية متتالية.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ غون" قد ناقش صباح أمس الأربعاء مع نظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان" ونظيره الياباني "موري داكيو"، القضايا في شبه الجزيرة والأوضاع السياسية الإقليمية.وتقاسم المسؤولون الثلاثة تقييماتهم للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، وحثو بيونغ يانغ على وقف تصعيد التوتر واتخاذ مسار الحوار والدبلوماسية، كما اتفقوا على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث من أجل استئناف الحوار بشكل سريع.من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن نائبة الوزير "شيرمان" أدانت إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية مؤخرا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتعريض للمنطقة لحالة من عدم الاستقرار.وأوضحت أن نواب وزراء خارجية الدول الثلاث ناقشوا الجهود الجارية للإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، مشيرة إلى أن نائبة الوزير الأمريكي أكدت على استعداد الحكومة الأمريكية للانخراط في المسار الدبلوماسي بشكل جدي ومتسق مع كوريا الشمالية.وبالإضافة إلى ذلك، بحث المسؤولون الثلاثة الأوضاع السياسية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك قضايا ميانمار وأوكرانيا، وقرروا مواصلة التشاور والتعاون فيما بينهم.