إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 22 ألفا

Photo : YONHAP News

بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس 22 ألفا و907 حالات، ليستمر العدد اليومي للإصابات في تجاوز مستوى 20 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وكان عدد حالات الإصابة اليومية في كوريا قد تجاوز مستوى 10 آلاف حالة لأول مرة يوم 26 يناير الماضي، وبالتالي فقد تجاوز مستوى 20 ألفا بعد مرور أسبوع واحد فقط.لكن الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة لم تسفر عن زيادة في عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة أو زيادة عدد الوفيات، حيث انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بـ4 ليبلغ 274 مريضا، بينما زاد عدد الوفيات بـ25 حالة وفاة لتسجل نسبة الوفيات 0.75%.ونتيجة للانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" في كوريا، زاد عدد المرضى الخاضعين للعلاج في منازلهم بشكل سريع، حيث بلغ عددهم 97 ألفا، بزيادة تجاوزت 7 آلاف خلال يوم واحد.يشار إلى أن عدد المؤسسات الطبية التي تقوم بإدارة العلاج في المنازل في جميع أنحاء كوريا الجنوبية يبلغ 461 مؤسسة يمكنها أن تدعم 109 آلاف مريض على الأكثر، وتبلغ نسبة انشغالها حتى الآن حوالي 90%.