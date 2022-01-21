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السياسية

136 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين جنود الجيش الكوري

Write: 2022-02-03 14:07:56Update: 2022-02-03 14:33:12

136 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين جنود الجيش الكوري

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد زاد بـ136 حالة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 24 حالة في مركز تدريب الجنود الجدد التابع للقوات البرية في مقاطعة "كيونغ كي"، وقد شهد هذا المركز 62 إصابة سابقة حتى الآن منذ ظهور أول إصابة يوم 25 من شهر يناير الماضي.
أما بقية حالات الإصابة فقد ظهرت على نحو متفرق في وحدات القوات البرية الأخرى والقوات البحرية والجوية ومشاة البحرية والوحدات الخاضعة للسيطرة المباشرة لوزارة الدفاع.
وبذلك بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في القوات المسلحة الكورية، باستثناء جنودها في الخارج، 5 آلاف و192 حالة.
علاوة عى ذلك، شهدت وحدة "تشونغ هيه" الكورية في خليج عدن التي كانت قد شهدت أول حالة إصابة يوم 27 من شهر يناير الماضي، حالتين إضافيتين، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها 54 حالة.
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