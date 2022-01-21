السويد تناقش مع كوريا الشمالية إعادة فتح سفارتها في بيونغ يانغ

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن السويد تبحث حاليا مع كوريا الشمالية مسألة إعادة فتح سفارتها في بيونغ يانغ، بعد أن كانت قد سحبت كل موظفيها من هناك لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.ونقل التقرير عن الناطق باسم وزارة الخارجية السويدية قوله إن المباحثات التي تجريها الوزارة مع النظام الكوري الشمالي تستهدف إعادة فتح السفارة في بيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن.الجدير بالذكر أن السويد كانت قد سحبت دبلوماسييها المقيمين في سفارتها لدى بيونغ يانغ بشكل مؤقت في شهر أغسطس من عام 2020.وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية السويدية أن البلدين يواصلان العلاقات الدبلوماسية بينهما من خلال موظفين محليين قامت بيونغ يانغ بتعيينهم بعد مغادرة الدبلوماسيين السويديين للسفارة.وكانت سويسرا قد أوقفت أيضا بشكل مؤقت مكتبها للتعاون في كوريا الشمالية عن القيام بأنشطة إنسانية هناك بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وهي تدرس حاليا استئناف أعمال المكتب.وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها سوف تستأنف أنشطتها في كوريا الشمالية حسبما تسمح الظروف، موضحة أن سفارتها لدى بكين تقوم حاليا بالأعمال الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.وفي عام 2019، أي قبل إغلاق كوريا الشمالية لحدودها من أجل الحجر الصحي ضد عدوى كورونا، قدمت سويسرا إلى كوريا الشمالية 7 ملايين و800 ألف دولار من المساعدات، وهو ما يساوي نصف إجمالي المساعدات المقدمة من جميع دول العالم، التي بلغت قيمتها 15 مليونا و700 ألف دولار.