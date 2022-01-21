الأمم المتحدة تسمح لجمعية كورية جنوبية بتسليم مساعدات صحية لكوريا الشمالية

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وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية على إعفاء بيونغ يانغ من العقوبات لأول مرة هذا العام في مجال معدات الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.وأوضحت اللجنة في تقرير نشرته في موقعها على الإنترنت، إنها أصدرت موافقة في هذا الشأن لجمعية مدنية كورية جنوبية تسمى "معهد التعاون الاقتصادي بين الكوريتين"، يوم 26 من شهر يناير الماضي، بعد أن كانت الجمعية قد تقدمت بطلب إعفاء معدات حجر صحي تستهدف تقديمها إلى مقاطعة شمال "بيونغ آن" في كوريا الشمالية.وتعد هذه الموافقة هي الأولى من نوعها منذ بداية هذا العام، وتبلغ مدة صلاحيتها عاما واحدا منذ إصدارها، أي حتى يوم السادس والعشرين من يناير من العام القادم.وتعليقا على ذلك، قال مدير المعهد "كيم هان شين" إنه ينوي إرسال 20 كاميرا حرارية تم إنتاجها في الصين، لقياس درجات الحرارة البشرية عن بُعد، موضحا أنه يناقش مع مسؤولين كوريين شماليين طرق وموعد تسليم المعدات في ظل استئناف تسيير القطارات بين كوريا الشمالية والصين مؤخرا.ويذكر أن أجهزة الكاميرات الحرارية مدرجة ضمن قائمة السلع المحظور على كوريا الشمالية استيرادها حسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.