أول مناظرة تلفزيونية بمشاركة المرشحين الرئاسيين الأربعة اليوم

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سيتم اليوم تنظيم أول مناظرة تلفزيونية بمشاركة المرشحين الأربعة لانتخابات الرئاسة الكورية القادمة.وسوف تجري المناظرة تحت 3 موضوعات رئيسية، هي: مشاكل سوق العقارات، وقضايا الدبلوماسية والأمن، وفرص العمل والنمو.وسوف يمكن لأي مرشح توجيه أسئلة إلى مرشح آخر، كما سيتم تحديد إجمالي الزمن المسموح خلاله بتوجيه الأسئلة والإجابة عنها، مما سيتيح لكل منهم الإدلاء برأيه بشكل متساو.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص نصف ساعة من المناقشات الحرة، ومن المتوقع أن تحدد هذه الفترة نتائج المناظرة الأولى.ويخطط مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" للتركيز على إبراز صورته كرئيس مستعد للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية، مع إظهار قدرته السياسية على التصدي لهجوم منافسيه عليه.أما مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" فمن المنتظر أن يسعى للتأكيد على سياساته المتميزة عن الحكومة الحالية وتوجيه أسئلة دقيقة حول إمكانية تحقيق التعهدات الانتخابية التي طرحها مرشح الحزب الحاكم، وأيضا طرح مختلف الشكوك المتعلقة به.يشار إلى أن كلا من لي ويون يتخذان موقفا حذرا من شن هجمات سلبية ضد بعضهما البعض خوفا من حدوث تأثير معاكس على الناخبين المؤيدين لكل منهما.ومن جانبها تخطط مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم صانغ جونغ" لتعزيز مكانتها من خلال جمع أسئلة من قبل المواطنين وتوجيهها إلى المرشحين الآخرين، بينما ينوي مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" التأكيد على عدم وجود أي عيوب أخلاقية لديه مع التركيز على تميزه كبديل لتغيير السلطة.ومن المقرر أن تبدأ المناظرة في الساعة الثامنة من مساء اليوم وتستمر لمدة ساعتين، وسوف يتم بثها عبر محطات البث الأرضية الثلاث في كوريا، بما في ذلك القناة الأولى للكي بي إس.