كوريا الجنوبية توقع صفقة لتصدير مدافع هاوتزر كيه-9 إلى مصر

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وقعت كوريا الجنوبية صفقة لتصدير مدافع "هاوتزر كيه-9" ذاتية الدفع إلى مصر.وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي أول من أمس الثلاثاء إن شركة "هان هوا ديفينس" الكورية الجنوبية ووزارة الدفاع المصرية وقعتا الصفقة في القاهرة.ويعد العقد الذي تبلغ قيمته 2 تريليون وون هو أكبر صفقة لتصدير مدافع "كيه-9" حتى الآن. كما تمثل الصفقة أول تصدير لذلك السلاح إلى دولة أفريقية، وبذلك أصبحت مصر الدولة التاسعة التي تستخدم تلك المدافع، إلى جانب كوريا الجنوبية وغيرها من الدول.وقالت الإدارة إن الصفقة هي ثمرة المفاوضات بين شركة "هان هوا" ووزارة الدفاع المصرية لمدة تزيد عن 10 سنوات.كما أشارت إلى أن محادثات القمة التي أجراها الرئيس "مون جيه إين" مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" الشهر الماضي قد ساعدت في توليد الزخم اللازم لإبرام الصفقة.وبالإضافة إلى ذلك، وقعت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية ووزارة الدفاع المصرية مذكرة تفاهم في القاهرة بشأن التعاون الثنائي في البحث والتطوير الدفاعي.