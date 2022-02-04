الحكومة الكورية تعزز تدابير مكافحة حمى الخنازير الأفريقية

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قررت الحكومة الكورية تعزيز إجراءات منع المزيد من انتشار حمى الخنازير الأفريقية، في أعقاب تأكيد حالة أخرى في المنطقة الجنوبية من مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".وقال المقر المركزي للكوارث المختص بحمى الخنازير الأفريقية أمس الخميس إنه سيتم وضع أجهزة ومعدات الحجر الصحي في جميع مزارع الخنازير في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، وكذلك في سبع مدن ومناطق في مقاطعة "كيونغ سانغ" القريبة منها، حتى الشهر القادم.وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد إصابة أخرى بالمرض في خنزير بري في منطقة "بو يون" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" الأسبوع الماضي، وكانت على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من الإصابة التي تم رصدها سابقا.وتخطط الحكومة لحث مزارع الخنازير في جميع أنحاء البلاد على إقامة مرافق حجر صحي مماثلة حتى أبريل، بما في ذلك إقامة أسوار وشباك لمنع الحشرات.كما تخطط الحكومة لتفقد إجراءات الحجر الصحي المعمول بها حاليا في حوالي 5500 مزرعة خنازير على مستوى البلاد، حتى نهاية هذا الشهر.