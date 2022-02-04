كوريا الشمالية تهاجم الولايات المتحدة بسبب نشر معدات عسكرية في كوريا الجنوبية

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لنشرها معدات وعتاد عسكري في كوريا الجنوبية، ووصفت ذلك بأنه "سياسة معادية لبيونغ يانغ".وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية على موقعها على الإنترنت أمس الخميس إن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تخطط لنشر مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" ووحدة الطائرات بدون طيار "إم كيو-1سي غراي إيغل". وبالإضافة إلى ذلك، تعمل كوريا الجنوبية على إحضار مقاتلات الشبح "إف-35 إيه" وطائرات المراقبة بدون طيار "غلوبال هاوك" إلى البلاد.ووصفت الوزارة نشر هذه المعدات العسكرية بأنها "تتويج لسياسات الكيل بمكيالين ومظهر من مظاهر السياسة الأمريكية المعادية لكوريا الشمالية".وانتقدت الوزارة الولايات المتحدة لاستمرارها في إحضار المعدات الحربية الجديدة، وتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى "برميل بارود يهدد السلام الإقليمي"، بينما تندد في الوقت نفسه بتعزيز كوريا الشمالية المشروع لدفاعها عن النفس وتصفه بأنه استفزازات.وأضافت الوزارة أن هذا النوع من السلوك يظهر أن عبارات "المشاركة الدبلوماسية" و"الحوار بدون شروط مسبقة" التي ترددها الولايات المتحدة ليست أكثر من خدعة للتستر على طبيعتها العدوانية.