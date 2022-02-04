عقد أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين

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مع تبقي شهر تقريبا على الانتخابات الرئاسية في كوريا المقرر لها يوم 9 مارس، اجتمع المرشحون الرئاسيون الأربعة في أول مناظرة تلفزيونية أمس الخميس.وفي المناظرة التي استمرت ساعتين وأذيعت على قنوات "كيه بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس"، تنازع المرشح "لي جيه ميونغ" عن الحزب الديمقراطي الحاكم وخصمه "يون صوك يول" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، حول فضيحة التطوير الضخمة في مدينة "صونغ نام"، التي كان "لي" عمدة لها.وسأل "يون" عما إذا كان "لي" قد أشرف على المشروع وتصميمه جيدا مع حساب تكاليفه وأرباحه، وأجاب "لي" بأنه تطوع بطلب إجراء تدقيق برلماني في الفضيحة وخضع للاستجواب لمدة يومين.كما تنازع المرشحان الرئاسيان حول تصريحات "يون" الأخيرة بأن كوريا الجنوبية عليها أن تنشر منصة إضافية من نظام "ثاد" الأمريكي المضاد للصواريخ. وانضم إلى مناقشة تلك النقطة كل من المرشحة "شيم سانغ جيونغ" من حزب العدالة التقدمي و"آن تشول سو" من حزب الشعب المعارض الصغير.كما ناقش المرشحون الرئاسيون إصلاح نظام التقاعد، وعدم المساواة، وفضائح التحرش الجنسي وغيرها من القضايا.لكن "لي" و"يون" لم يثيرا المزاعم المنسوبة إلى زوجتيهما في المناظرة.