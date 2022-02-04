إصابات كورونا في كوريا تسجل مستوى قياسيا جديدا

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تجاوزت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 27 ألف حالة جديدة، لتسجل مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، وسط الانتشار السريع للسلالة الجديدة "أوميكرون".وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 27 ألفا و443 إصابة طوال يوم أمس الخميس، من بينها 160 حالة وافدة من الخارج.وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في الإصابات، انخفض عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بمقدار 17 ليصل إلى 257 حالة فقط، وظل في نطاق مائتين لمدة أسبوع تقريبا.وتوفي 24 شخصا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6836 وفاة، وانخفضت نسبة الوفيات إلى 0.73%.وبلغت نسبة انشغال وحدات العناية المركزة حوالي 0.15% على مستوى البلاد حتى الساعة 5 من مساء الخميس، لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من المنزل ازداد إلى ما يقرب من 105 آلاف شخص.