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قررت الحكومة الكورية تمديد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" هذا القرار في افتتاح الاجتماع الحكومي بشأن الاستجابة لفيروس كورونا في سيول اليوم الجمعة.وبموجب القواعد الحالية التي من المقرر أن تنتهي بعد غد الأحد، يمكن تجمع ما يصل إلى ستة أشخاص بحد أقصى في جميع أنحاء البلاد، ويجب إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة 9:00 مساء.وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من الدعوات إلى التخفيف الجزئي للقواعد فإن الحكومة قررت تمديد العمل بها للحد من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وأضاف "كيم" أن الحكومة ستركز جهودها على تنفيذ تدابير استجابة مصممة تحديدا لمواجهة "أوميكرون" خلال الأسبوعين القادمين.وقال أيضا إنه سيتم تخفيض السن المؤهل للحصول على أقراص علاج كورونا من 60 عاما إلى 50 عاما، اعتبارا من يوم الاثنين.