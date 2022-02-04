افتتاح أولمبياد بكين الشتوية اليوم بمشاركة 91 دولة

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تفتتح اليوم الجمعة منافسات دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في الاستاد الأولمبي الرئيسي بالعاصمة الصينية، بمشاركة حوالي 3 آلاف شخص تحت شعار "معا من أجل مستقبل مشترك"، وتستمر لمدة 17 يوما، أي حتى يوم العشرين من شهر فبراير الجاري.ويتنافس في هذه الدورة حوالي 2900 لاعب يمثلون 91 دولة على 109 ميداليات ضمن 7 رياضات، وتُقام المنافسات في 3 مناطق في الصين، هي: "بكين" و"ين تشينغ" وتشانغ جيا كو".وتشارك كوريا الجنوبية في أولمبياد بكين الشتوية بفريق يتكون 124 عضوا، وتهدف لاحتلال المركز العاشر من بين الدول المشاركة بإحراز أكثر من ميداليتين ذهبيتين، بعد أن كانت قد احلتت المركز السابع في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية السابقة بإحراز 5 ميداليات ذهبية.