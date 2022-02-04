تداول المساكن في كوريا خلال ديسمبر يسجل أقل مستوياته منذ عام 2008

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سجل حجم تداول المساكن في شهر ديسمبر من العام الماضي في جميع أنحاء كوريا الجنوبية أقل مستوياته منذ عام 2008، على أساس أشهر ديسمبر.وقالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية اليوم الجمعة إن حجم تداول المساكن في ديسمبر الماضي بلغ 53 ألفا و774، بانخفاض نسبته 19.9% مقارنة بالشهر الأسبق، و61.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت الوزارة أن حجم تداول المساكن في منطقة العاصمة الكبرى في ديسمبر الماضي انخفض بنسبة 18.2% مقارنة بالشهر الأسبق، و65.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ إجمالي حجم تداول المساكن في العام الماضي مليونا و15 ألفا و171، بانخفاض نسبته 20.6% مقارنة بالعام الأسبق.أما حجم إيجار المساكن في ديسمبر الماضي فبلغ 215 ألفا و392، بزيادة نسبتها 11.6% مقارنة بالشهر الأسبق، و17.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و42.8% مقارنة بمتوسط حجم التداول خلال السنوات الخمس الماضية.