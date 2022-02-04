24 من قادة دول العالم يشاركون في حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية

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يشارك 24 من قادة دول العالم في حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.ومن بين كبار الشخصيات الدولية التي ستحضر حفل الافتتاح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وملك كمبوديا "نورودوم سيهاموني"، ورئيسة سنغافوره "حليمة يعقوب"، والرئيسي القازاقي "قاسم جومارت توكاييف"، والرئيسي القرغيزي "صدر جاباروف"، والرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، وولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ورئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك".كما سيحضر الحفل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس".ولن يحضر قادة الدول الغربية حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية وسط إعلان بعض الدول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، عن مقاطعتها الدبلوماسية لهذه الدورة.