يون صوك يول يتفوق على منافسه لي جيه ميونغ بفارق 8%

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريسيرش فيو" خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من شهر فبراير الجاري على ألف من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" إلى 46%، بارتفاع قدره 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وفي المقابل بلغت معدلات تأييد المرشح للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" 38%، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مما وسّع من الفارق بين معدلات تأييد المرشحيْن خارج إطار هامش الخطأ في الاستطلاع، وهو زائد أو ناقص 3.1%.أما مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" فبلغت معدلات تأييده 8%، بانخفاض قدره 1%، وتلته مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" بـ 3%، انخفاض نسبته 1%.