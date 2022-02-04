افتتاح أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022

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تحت شعار "معا من أجل مستقبل مشترك"، سيتنافس 2,900 من الرياضيين واللاعبين من 91 دولة على 109ميداليات ذهبية في 7رياضات، حتى يوم العشرين من فبراير.وبدأ حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية في الساعة 9 مساء اليوم الجمعة بتوقيت كوريا في الملعب الوطني في بكين بالصين.وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008، أقيم حفل الافتتاح لمدة تزيد عن 4ساعات بحضور 15 ألف شخص. أما في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لهذا العام، فقد تم تخفيض حجم الاحتفال بدرجة كبيرة إلى ألف شخص فقط.وقد قاطعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا الأولمبياد"مقاطعة دبلوماسية"، حيث امتنعت عن إرسال مسؤولين رفيعي المستوى إلى الدورة الأولمبية.وحضر وزير الثقافة والرياضة والسياحة "هوانغ هي" الكوري الجنوبي بصفته رئيسا للوفد الحكومي، كما حضر رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" على رأس وفد برلماني منفصل.وكانت كوريا الجنوبية الدولة الثالثة والسبعين من بين 91 دولة مشاركة، وفقا لترتيب الحرف الأول من اسم الدولة باللغة الصينية. وتم تخفيض عدد الأشخاص المشاركين في الحفل من 20 إلى 11شخصا مراعاة لظروف البرد القارس.