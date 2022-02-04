كوريا تؤكد على أن هان بوك جزءٌ من ثقافتها

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم أمس الأحد إن الزي التقليدي الكوري "هان بوك" جزء من الثقافة الكورية بلا منازع، وأنها سوف تواصل التعبير عن موقفها للصين بضرورة احترام التقاليد الثقافية.وعبرت وزارة الخارجية عن هذا الموقف بعد أن ارتدى أحد الفنانين الصينيين المشاركين في حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية 2022، "هان بوك" في تمثيل واضح لمجموعة أقلية عرقية في الصين. وأثار الحادث انتقادات من السياسيين والنشطاء في كوريا الجنوبية، الذين وصفوا هذه الخطوة بأنها "استيلاء ثقافي صيني".وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس إن الحكومة تواصل وسوف تواصل نقل موقفها إلى بكين بضرورة احترام التقاليد الثقافية وأن الجانبين بحاجة إلى تعزيز فهم للثقافة يقوم على التنوع الثقافي. وأكدت الوزارة أنه لا جدال في أن "هان بوك" هو أحد العناصر الثقافية الكورية الرئيسية المعترف بها في جميع أنحاء العالم. وتعهدت الوزارة بالاستمرار في إجراء اتصالات اناءة مع الصين لتعزيز التفاهم المتبادل والمشاعر الودية بين شعبي البلدين.ومن ناحية أخرى، نقل رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "بارك بيونغ صوك" المخاوف والجدل داخل كوريا الجنوبية بشأن ذلك الحادث في اجتماع مع "لي تشانشو" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أول من أمس السبت.