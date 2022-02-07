مون يترأس اجتماع الاستجابة لفيروس كورونا اليوم الاثنين

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سيعقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماع الاستجابة لفيروس كورونا اليوم الاثنين وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون". وسوف يكون هذا هو الاجتماع الأول من نوعه الذي يترأسه مون منذ حوالي ستة أشهر، تحديدا منذ يوم 25 يوليو الماضي.وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يطلب الرئيس مون من السلطات تكثيف الجهود لتقليل مضايقات الجمهور، بحيث تقوم الحكومة بإدخال تغييرات في نظام الحجر الصحي الخاص بها للتعامل مع الزيادة المتصاعدة في عدد الإصابات. وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ في الإصابات، فإن هناك تكهنات بأن الرئيس قد يذكر الاستئناف المحتمل للانتقال التدريجي إلى التعايش مع كورونا.وكانت السلطات الصحية الكورية قد قالت يوم الجمعة إنه على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الإصابات، فإن الحكومة سترفع إجراءات التباعد الاجتماعي على مراحل وتحاول العودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى إذا ظل عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة وعدد الوفيات عند مستويات مستقرة.