المرشحون الرئاسيون يعملون على جذب الناخبين في المناطق الجنوبية

Photo : YONHAP News

واصل المرشحون الرئاسيون من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة جولاتهم الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف جذب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 9 مارس القادم.وزار المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" مدينة بوسان يوم أمس الأحد حيثص كشف عن تعهدات انتخابية لتلك المدينة الساحلية الجنوبية. وتعهد "لي" ببناء مطار جديد في جزيرة "غا دوك" في بوسان بحلول عام 2029، كما تعهد بإطلاق خطة أساسية في هذا الشأن بعد شهر مارس، وتعهد أيضا بإنشاء شبكة سكك حديدية تربط تلك الجزيرة بكل من بوسان وأولسان ومقاطعة كيونغ سانغ.ومن ناحية أخرى، قام "يون صوك يول" المرشح الرئاسي لحزب المعارضة الكبير حزب "قوة الشعب"، بزيارة إلى مقبرة 18 مايو الوطنية في مدينة "كوانغ جو" في جنوب غرب البلاد أمس الأحد، كما زار في وقت لاحق من يوم أمس موقع مبنى سكني منهار قيد الإنشاء هناك.