مباحثات نووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في هاواي

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سيعقد كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا هذا الأسبوع في هاواي وسط التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد بأن الممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" سوف سيتوجه إلى هونولولو في هاواي في الفترة من يوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، للاجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" والياباني "فوناكوشي تاكهيرو".وأوضحت الوزارة أن "كيم" سيستضيف اجتماعا ثلاثيا لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بشكل كامل، وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، والحل الفوري لقضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.كما سيحضر المبعوثون الثلاثة الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية المقرر عقده يوم السبت في هونولولو.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنه من المتوقع أن تشارك الدول الثلاث تقييماتها للوضع في شبه الجزيرة الكورية، وتجري مناقشات متعمقة حول سبل استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.