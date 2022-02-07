انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثالث في يناير

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انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في شهر يناير الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد 461,5 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض قدره مليار و590 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في ديسمبر. وبذلك تكون قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد انخفضت لثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 469,2 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي.وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع بسبب انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى العملة الأمريكية، فضلاً عن انخفاض الودائع بالعملة الأجنبية في المؤسسات المالية.وأضاف التقرير أنه حتى نهاية ديسمبر، كانت كوريا الجنوبية ثامن أكبر مالك لاحتياطيات النقد الأجنبي على مستوى العالم، بينما تصدرت الصين القائمة بـ3 تريليونات و250 مليار دولار، وتلتها اليابان بتريليون و460 مليار دولار، ثم سويسرا بتريليون و110 مليارات دولار.