البرلمان الكوري يستعد لبدء المداولات بشأن الميزانية الإضافية

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سيبدأ البرلمان الكوري الجنوبي مناقشة اقتراح الميزانية التكميلية للحكومة البالغ 14 تريليون وون لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة الذين تأثروا سلبا بجائحة كورونا.وفي هذا السياق، ستعقد اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات جلسة عامة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين لبدء تلك المداولات. ومن المرجح أن تبدأ الأحزاب السياسية مفاوضات في هذا الشأن غدا الثلاثاء، بعد أن تنتهي اللجان البرلمانية الدائمة من مراجعتها لخطة الميزانية.ويسعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى مضاعفة الميزانية الإضافية لتصل إلى أكثر من 35 تريليون وون لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من أزمة في السيولة بسبب الوباء، بينما يريد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي زيادة الميزانية إلى 50 تريليون وون، لكنه يعارض إصدار سندات وطنية لتمويل الميزانية.من جانبه أكد وزير المالية "هونغ نام كي" أنه سوف يعارض أي زيادة حتى لو توصل الطرفان المتنافسان إلى اتفاق في هذا الشأن.