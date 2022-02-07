إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 30 ألفا لليوم الثالث على التوالي

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ظل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد عن 30 ألفا لليوم الثالث على التوالي، أمس الأحد، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الإثنين إنه تم الإبلاغ عن 35 ألفا و286 إصابة طوال يوم أمس. وبهذا وصل العدد التراكمي للإصابات في كوريا إلى مليون و44 ألفا و688. وقد انخفض الرقم المسجل بالأمس مقارنة بأول من أمس بمقدار 3400 نظرا لانخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع. وزاد عدد الإصابات اليومية بـ2,1 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع، وبـ4,7 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات، انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار اثنين ليصل إلى 270، وقد ظل في نطاق 200 لليوم العاشر على التوالي.ومن ناحية أخرى، توفي 13 شخصا نتيجة لإصابتهم بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى 6 آلاف و886 حالة وفاة، بينما انخفض معدل الوفيات إلى 0,66%.وبلغ معدل انشغال وحدات العناية المركزة حوالي 18 بالمائة على مستوى البلاد حتى الساعة 5 من مساء أول من أمس السبت، ومع ذلك ارتفع عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في المنازل بحوالي 18 ألفا، ليصل إلى أكثر من 146 ألفا.