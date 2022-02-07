تطبيق إجراءات حجر صحي أكثر صرامة في المتاجر الكبرى والمدارس الخاصة

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اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم تطبيق قواعد مشددة من التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية على ستة أنواع من المرافق متعددة الاستخدامات، بما في ذلك المتاجر الكبرى وغرف الدراسة.ولم تعد تصاريح اللقاح مطلوبة للدخول إلى أي من هذين النوعين من المرافق، كما يُعفى أيضا كبار تجار التجزئة والمتاحف والمكتبات والمدارس المزدحمة ودور السينما من تصاريح كورونا، وبدلاً من ذلك، ستخضع تلك المرافق لإجراءات حجر صحي أكثر صرامة، حيث يتوجب أن تترك المدارس وغرف الدراسة مقعدا فارغا بين كل اثنين من روادها، إذا لم تكن هناك فواصل بين المقاعد. وسوف تطبق الحكومة هذه الإجراءات الجديد بفترة سماح مدتها ثلاثة أسابيع.وفي المتاجر الكبرى ومتاجر الخصم واسعة النطاق، أصبح تناول الطعام محظورا من اليوم، كما يُحظر أيضا النداء على طلبات العملاء بصوت عالٍ وإقامة فعاليات ترويجية وعروض. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر مثل هذه الأعمال.وقد مددت الحكومة الكورية مخطط التباعد الاجتماعي الحالي لمدة أسبوعين آخرين حتى يوم 20 فبراير الجاري، والذي بموجبه يمكن في جميع أنحاء البلاد أن يتجمع ما يصل إلى ستة أشخاص، بينما يجب إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً.