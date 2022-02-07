كوريا تحتل المركز الثاني في كأس آسيا لكرة القدم للسيدات

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خسرت كوريا الجنوبية أمام الصين لتحتل المركز الثاني في بطولة كرة القدم الآسيوية للسيدات يوم أمس الأحد.وخسر المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كولين بيل"، أمام منتخب الصين بهدفين مقابل ثلاثة في نهائي كأس آسيا للسيدات الذي أقيم على ملعب "دي واي باتيل" في "نافي مومباي" بالهند.وسجلت كوريا الجنوبية هدفين في الشوط الأول لكنها استقبلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.ويذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد شاركت في كأس آسيا للسيدات منذ عام 1991، وكانت هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تصل فيها إلى النهائي.وكان أفضل أداء سابق لمنتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا لكرة القدم للسيدات هو احتلالها المركز الثالث في عام 2003.