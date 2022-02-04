وزراء خارجية سيول وواشنطن وطوكيو يبحثون القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

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يتسارع التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان للتعامل مع مسألة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.وفي هذا السياق، اتفقت الدول الثلاث على عقد اجتماع مباشر بين وزراء خارجيتها يوم السبت القادم، الثاني عشر من فبراير الجاري، في جزيرة هاواي.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيتم في ذلك الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الكورية إن الدول الثلاث ستتبادل الآراء حول القضايا التي تهم المصالح المشتركة.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مسؤولو الدول الثلاث رفيعو المستوى اجتماعا مباشرا بعد أن قامت كوريا الشمالية بسلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ منذ بداية هذا العام.ويأتي عقد هذا الاجتماع لمواجهة احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق المزيد من الصواريخ بمناسبة عيد ميلاد زعيمها "كيم جونغ أون" يوم السادس عشر من فبراير، والتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال شهري مارس وأبريل القادمين.وعلى هامش الاجتماع الثلاثي، سيتم عقد اجتماع منفصل بين وزيري الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" والأمريكي "أنتوني بلينكن".