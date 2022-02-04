الرئيس مون يقول إن كوريا تمر بالمرحلة الأخيرة على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون العقبة الأخيرة التي تواججها البلاد على طريق العودة إلى الحياة اليومية الطبيعية، ودعا أفراد الشعب إلى التعاون مع الحكومة للتغلب علي تلك العقبة.وأضاف الرئيس "مون" في اجتماع عقده اليوم الاثنين للمقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة أن المتحور "أوميكرون" أصبح نوعا سائدا في كوريا الجنوبية، مما تسبب في ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة اليومية.وقال إن كوريا تمر حاليا بفترة صارمة من الصعب فيها التنبؤ بمدى زيادة عدد حالات الإصابة، ومتى سيصل عدد الإصابات إلى ذورته.وشدد الرئيس "مون" على أن البلاد ستتمكن من التغلب على الصعوبات الناجمة عن انتشار المتحور "أوميكرون" من خلال الوعي الشعبي الناضج لدى الكوريين وتميز نظام الحجر الصحي والقدرات الطبية الكورية.