كوريا تدرس التعامل مع كورونا باعتباره إنفلونزا موسمية

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بدأ معدل الخطورة والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية يشهد انخفاضا، على الرغم من تزايد وتيرة العلاج في المنازل بشكل سريع.وفي هذا الإطار، قالت الحكومة الكورية إنها ستدرس التعامل مع فيروس كورونا باعتباره فيروس إنفلونزا موسمية، إذا كان بإمكان النظام الطبي في البلاد الاستجابة حتى في حالة زيادة عدد الإصابات، ملمحة بذلك إلى أنها ستقوم بتحويل نظام الحجر الصحي إلى النظام الاحترازي العادي بشكل تدريجي.جاء ذلك فيما شهد عدد الإصابات اليومية الجديدة يوم الجمعة الماضي زيادة بخمسة أضعاف مقارنة مع يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، فيما انخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بنسبة أكثر من 75%، وبالتالي ظلّ عدد أولئك المرضى في مستوى يقل عن 200 شخص لسبعة أيام متتالية.وقالت السلطات الصحية الكورية إنها ستدرس تخفيف إجراءات الحجر الصحي والعودة إلى الحياة الطبيعية إذا استمر وضع كورونا في البلاد في حالة الاستقرار، مع مراعاة معدل الوفيات وقدرة النظام الطبي على مواجهة الزيادة في عدد الإصابات.