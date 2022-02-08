عقد ثاني مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الأربعة للرئاسة يوم الجمعة

Photo : YONHAP News

تقرر إجراء المناظرة التلفزيونية الثانية بين المرشحين الرئاسيين الأربعة في كوريا الجنوبية يوم الجمعة.وأعلنت رابطة الصحفيين الكورية أمس الاثنين أن المناظرة الرباعية ستبث مباشرة على ست قنوات إخبارية على الهواء لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثامنة من مساء الجمعة. وسوف يتم اختيار منظم المناظرة من بين مجموعة من المرشحين يتم اختيارهم من جميع محطات البث عبر الكابل الست ومن الاتحاد، وتتفق عليها الأحزاب الأربعة المعنية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.ومن المقرر أن يكشف المرشحون "لي جيه ميونغ" من الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" من حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير، و"شيم سانغ جونغ" من حزب العدالة، و"آن تشول سو" من حزب الشعب، عن آرائهم حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والمجتمع، وكذلك الاشتراك مع بعضهم البعض في جلسات نقاش حرة.وكان من المقرر في البداية أن تستضيف الرابطة هذا الحدث يوم الثلاثاء، مع بث قناة "جيه تي بي سي" التلفزيونية المحلية، ولكن تم إلغاء البث بعد أن قاطعه حزب قوة الشعب، مشككا في حياد الرابطة والقناة. وقد أُجريت المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين الأربعة يوم الخميس الماضي وبثتها الثلاث محطات الأرضية، هي "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس".