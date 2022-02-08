الحكومة الكورية تضع خطة اللقاحات الداعمة الثانية للمقيمين في دور التمريض

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تتجه الحكومة الكورية إلى إعطاء جرعة معززة ثانية من لقاحات كورونا للمقيمين في دور رعاية المسنين للمساعدة في منع العدوى العنقودية والاختراق، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن خطة التطعيم الرابعة يتم إعدادها حاليا لأولئك الذين يقيمون أو يعملون في دور رعاية المسنين والمرافق الأخرى المعرضة لعدوى كورونا. وأضافت أن اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية "نوفا فاكس" سيُستخدم في برنامج التطعيم الجديد، خاصة لأولئك الذين يتعين تطعيمهم. ووفقا للوكالة، شهد شهر يناير تفشي 66 إصابة عنقودية في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى حدوث ألفين و490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي الأسبوع الأول من شهر فبراير وحده، تم الإبلاغ عن 121 حالة جديدة من سبع إصابات عنقودية.وتشتبه السلطات الصحية الكورية في أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما سيزداد بشكل أكبر في مارس وما بعده حيث تبدأ فعالية الجرعة الأولى المعززة من اللقاح في التلاشي.وفي الوقت نفسه، فإن أكثر من 92 في المائة من حالات الإصابة بالفيروس التي تم اكتشافها في كوريا خلال الأسبوع الماضي كانت تشمل أوميكرون، ارتفاعا من 80 في المائة في الأسبوع السابق. كما ارتفع معدل تكاثر الفيروس، أو عدد الإصابات التي يسببها مريض واحد، من 1,58 إلى 1,6 في نفس الفترة.