وكالة الطاقة الذرية تجري مراجعة أمان لخطة إطلاق المياه في فوكوشيما

Photo : YONHAP News

تخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مجموعة من المفتشين إلى اليابان الأسبوع القادم لإجراء مراجعة للسلامة في عملية الإطلاق المزمعة لمياه الصرف النووية المعالجة في المحيط، بواسطة السلطات اليابانية.ووفقا لوزارتيْ الاقتصاد والخارجية اليابانيتيْن أمس الاثنين، سيزور فريق من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء عالميين، اليابان اعتبارا من يوم الاثنين القادم 14 فبراير، أي بعد حوالي شهر من الموعد الذي كان مقررا في البداية والذي تم تأجيله بسبب انتشار المتحور أوميكرون.وبموجب الخطة، سيقوم الفريق بفحص محطة فوكوشيما للطاقة النووية حتى يوم 18 فبراير، كما سيقوم بفحص ظروف المياه التي سيتم إطلاقها، وسلامة عملية التصريف وتأثيرها المحتمل على البيئة. وسوف يلتقي الفريق مع مسؤولين يابانيين لمناقشة التعاون المحتمل في هذا الشأن.وسوف تضم مجموعة المفتشين برئاسة "ليدي إيفرار" نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسة إدارة السلامة والأمن النوويين، خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ومن المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرا صحفيا يوم 18 فبراير للإعلان عن نتيجة تلك المراجعة.