كوريا تقدم شكوى للمحكمة الرياضية بشأن التحكيم في أولمبياد بكين

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أعلنت اللجنة الكورية للألعاب الرياضية والأولمبية عزمها تقديم شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية بشأن قرارات التحكيم ضد متزلجي السرعة الكوريين الجنوبيين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.وقالت اللجنة أمس الاثنين إن "يون هونغ غُن" رئيس وفد كوريا الجنوبية، يعتزم عقد مؤتمر صحفي طارئ في المركز الإعلامي الرئيسي لأولمبياد بكين صباح اليوم الثلاثاء وتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية بشأن هذه المسألة. وجاء هذا الإعلان بعد استبعاد اللعابين الكوريين "هوانغ ديه هيون" و"لي جون صو" من الدور قبل النهائي لمنافسات التزلج السريع على المضمار القصير للرجال لمسافة ألف متر. وقد تجاوز "هوانغ"، صاحب الرقم القياسي العالمي في هذه الرياضة، الخط أولاً في المباراة لكنه استُبعد بسبب "المرور المتأخر غير القانوني" الذي تسبب في حدوث احتكاك. وقد احتل "لي" المركز الثاني في التصفيات لكنه عوقب بسبب تغيير الحارة التي تدخلت مع متزلج مجري.ونتيجة لهذه الإقصاءات، تقدم الرياضيون الصينيون إلى النهائي.وقالت اللجنة الكورية إن الشكوى ستثير قضية التحكيم غير العادل بشكل رسمي على أمل منع اتخاذ قرارات غير عادلة مماثلة ضد الرياضيين الكوريين الجنوبيين في أحداث التزلج السريع الدولية في المستقبل.