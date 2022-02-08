برلمان كوريا الشمالية يعقد اجتماعا لمدة يومين دون حضور كيم جونغ أون

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قالت تقارير صحفية إن برلمان كوريا الشمالية عقد جلسة لمدة يومين في بيونغ يانغ دون حضور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أن الدورة السادسة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر عقدت في قاعة "مان سو ديه" في بيونغ يانغ يومي الأحد والاثنين.وكانت هناك توقعات بأن يحضر "كيم" تلك الجلسة ويصدر بيانات موجهة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعد سلسلة تجارب الصواريخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، لكنه لم يحضر الجلسة أو يصدر رسالة منفصلة.وبسبب تغيب كيم، افتتح "تشيه ريونغ هيه" رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى أعمال الجلسة كما قام بإغلاقها.وقد ركزت الجلسة الأخيرة على مراجعة ميزانية الدولة والمشروعات ذات الصلة، فضلا عن التشريعات الخاصة برعاية الأطفال، ورعاية المواطنين في الخارج.