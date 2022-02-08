وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يتباحثون حول كوريا الشمالية

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سيعقد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا عبر الفيديو في غضون هذا الشهر لمناقشة الردود على عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.ونقل تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية يوم أمس الاثنين عن مسؤول بالحكومة اليابانية قوله إن وزراء دفاع الدول الثلاث وافقوا على عقد الاجتماع خلال محادثات هاتفية بينهم أجريت يوم الجمعة الماضي. وكان من المقرر أن يعقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" ووزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" ووزير الدفاع الياباني "نوبو كيشي" اجتماعا مباشرا في هاواي الشهر الماضي، لكن ذلك الاجتماع تأجل بسبب انتشار المتحور "أوميكرون". وسوف يكون الاجتماع غير المباشر بين الوزراء الثلاثة الأول من نوعه منذ نوفمبر من عام 2019.ومن ناحية أخرى سيُعقد بعد غد الخميس اجتماع مباشر بين كبار المبعوثين النوويين من الدول الثلاث في هاواي لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي متوسط المدى.وبعد ذلك سيلتقي وزراء خارجية الدول الثلاث في هاواي يوم السبت لمناقشة المزيد من التعاون بشأن قضايا كوريا الشمالية.