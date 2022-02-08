واشنطن تشدد على التعاون الثلاثي مع سيول وطوكيو لنزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

شددت وزارة الخارجية الأمريكية على الحاجة إلى تعاون ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وفي إيجاز صحفي يوم أمس الاثنين، قال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" إنه من أجل تحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، فإن أحد العناصر الأساسية هو التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء.وأضاف برايس أنه على الرغم من أهمية التعاون الثنائي، إلا أن التنسيق الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ضروري لتحقيق النتيجة المرجوة.وأصدرت الخارجية الأمريكية هذا الموقف قبل اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث في هاواي يوم السبت القادم، حيث من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" محادثات مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" ووزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي".وأشار برايس إلى أن تلك المناقشات ستعطي أولوية للاستفزازات الأخيرة من قبل كوريا الشمالية بما في ذلك إطلاق الصواريخ.