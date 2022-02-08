إصابات كورونا اليومية في كوريا تتجاوز 30 ألفا لليوم الرابع

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ظل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد عن 30 ألفا لليوم الرابع على التوالي، أمس الاثنين، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 36 ألفا و719 إصابة جديدة طوال يوم أمس، بما في ذلك 100 إصابة بين القادمين من من الخارج. وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات التراكمي في كوريا مليونا و81 ألفا و681.وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار 2 ليصل إلى 268، وليبقى في نطاق 200 لليوم الحادي عشر على التوالي.وقد توفي 36 شخصا جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ستة آلاف و922 حالة وفاة.