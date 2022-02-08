تقرير يقول إن كوريا الشمالية لديها قاعدة للصواريخ البالستية العابرة للقارات

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أصدر مركز أبحاث أمريكي تحليلا حول قاعدة عسكرية كورية شمالية بالقرب من الحدود مع الصين، موضحا أنه من المحتمل أن تكون تلك القاعدة قد بُنيت لنشر صواريخ باليستية عابرة للقارات.وقدم "فيكتور تشا" و"جوزيف بيرموديز" الباحثان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، هذا التحليل في تقرير نُشر أمس الاثنين، ضمن مشروع بحثي تابع للمركز.ويستند التقرير إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية للقاعدة العسكرية الموجودة في"هو جونغ ني" في مقاطعة شمال "جا كانغ" التي تقع على بُعد يبلغ حوالي 25 كيلومترا من الحدود مع الصين، و280 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة بيونغ يانغ.ونقلاً عن مصادر مطلعة، قال التقرير إن قاعدة "هو جونغ ني" للصواريخ تضم على الأرجح وحدة بحجم فوج، مجهزة بصواريخ باليستية عابرة للقارات. ومع ذلك قال التقرير إنه لا توجد مؤشرات على وجود وحدة صاروخية عابرة للقارات في القاعدة حتى شهر يناير.وأضاف التقرير أنه في حالة عدم توفر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات العاملة في المدى القريب، فمن المحتمل أن يتم نشر صواريخ باليستية متوسطة المدى، مستشهداً بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات حديثاً من تلك المقاطعة.